Заводы Челябинской области могут наладить поставки для строительства газопровода в Туркменистане

Губернатор Алексей Текслер обсудил перспективы сотрудничества в Ашхабаде

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел серию рабочих встреч в Туркменистане. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, а также необходимость укрепления деловых и культурных связей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках сотрудничества глава области предложил поставлять из Челябинской области трубы для строительства газопровода ТАПИ и других проектов на территорию Туркменистана. Также регион может поставлять электроизоляторы, необходимую арматуру, а также опоры для линий электропередачи.

Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования для любого металлургического завода Туркменистана.

Вместе с тем регион может увеличить поставки автомобилей марки «Урал». В прошлом году автозавод поставил потребителям в Туркменистане 56 единиц техники: дорожные самосвалы, строительную технику.

Также Алексей Текслер предложил поставлять в Туркменистан дорожную технику ЧТЗ, «ДСТ-Урал», металлургическую, машиностроительную продукцию, сельскохозяйственные товары.

«Мы заинтересованы в расширении по транспортному коридору и также участвуем в формировании новых связей в рамках проекта „Север — Юг“. С учетом всего сказанного, большого интереса челябинских предприятий к сотрудничеству с партнерами из Туркменистана прошу согласовать визит бизнес-делегации Челябинской области в вашу страну. Помимо экономики, мы готовы предложить мероприятия культурной и гуманитарной направленности», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, глава Челябинской области провел встречу c заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым. Стороны обсудили строительство металлургического завода, поставку оборудования для строительства линии электропередачи кольцевой системы электропередачи в Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.

С заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым губернатор обсудил поставку строительной и нефтегазовой техники, а также трубной продукции.