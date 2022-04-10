В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб человек

Его личность устанавливается

В ночь на 9 апреля в Кыштыме произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб человек, сообщили вечером 9 апреля в пресс-службе Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в Кыштымском городском округе.

ЧП произошло в одном из домов, расположенных на улице Ю. Ичевой. Прибывшие на вызов спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В ходе ликвидации был обнаружен погибший, вероятно, хозяин дома. Его личность устанавливается. Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

«Устанавливайте в дома и квартиры автономные дымовые пожарные извещатели. Данные устройства работают от батарейки и крепятся при помощи саморезов. При малейшем задымлении датчик сработает и оповестит всех. Вы спасете свою жизнь и жизнь близких людей»,— призвали в ведомстве.

Также спасатели напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.