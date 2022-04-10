В Челябинской области еще 392 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 6076 пациентов

На утро 10 апреля в Челябинской области официально зарегистрировано 322997 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки заболели 392 человека, в том числе 27 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 6076 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 308104 южноуральца. Еще 400 пациентов — за минувшие сутки.

«За последние сутки от COVID-19 скончались восемь человек»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса медиками исследовано 6 462 125 ПЦР-тестов. За прошедшие 24 часа взято 11400 анализов.

Ждать ли южноуральцам новой волны коронавируса с приходом в регион нового штамма, ИА «Первое областное» рассказал челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.