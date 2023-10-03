Замминистра строительства Челябинской области назначили гендиректором ЮУ КЖСИ

Он занял место подследственного Владимира Атаманченко

Гендиректором ЮУ КЖСИ назначили заместителя министра строительства Челябинской области Ильгама Мусина. С ним заключили контракт на три года. Владимира Атаманченко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, уволили. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Ильгам Мусин родом из Магнитогорска. Стал заместителем министра строительства региона в июне 2022 года. До этого он в течение года возглавлял государственное учреждение «Челябоблинвестстрой». Ранее руководил отделом капстроительства в министерстве.

На прошлой неделе бывшего директора ЮУ КЖСИ отправили под домашний арест. Владимира Атаманченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2019 году обратился к директору подконтрольной фирмы за займом в размере 10 миллионов рублей под 7,5% годовых. Средства использовал в личных целях. Деньги он обязался выплатить в ноябре 2020 года, но условия договора не выполнил.