Структуру регионального Минстроя возглавил чиновник из Магнитогорска

Ильгам Мусин стал директором ГКУ «Челябоблинвестстрой», которое следит за строительством крупных объектов в области

Директором государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» (структура Минстроя Челябинской области) назначен Ильгам Мусин. Такой приказ подписал глава министерства строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

«До назначения Ильгама Мусина временно исполнял обязанности директора Лукин Сергей Викторович, который работает в ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ заместителем директора. После назначения Мусина Ильгама Зуфаровича директором Сергей Лукин продолжит работу в своей должности», — сообщили в Минстрое Челябинской области.

Ильгам Мусин начал трудовой путь рабочим-строителем в 1991 году, занимал должности инженера и менеджера в торговой структуре. В 2013-м пришел на работу в администрацию Магнитогорска, прошел путь от ведущего инженера до директора управления капитального строительства Магнитогорска. С 2021 года работал начальником управления капитального строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» — это организация, подведомственная Минстрою Челябинской области. Она занимается проведением строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте различных объектов в регионе.

Ранее структуру возглавлял Алексей Абаимов, обвиняемый по делу о получении взятки при строительстве биатлонного центра в Златоусте. В отношении Алексея Абаимова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Следствие по делу продолжается.