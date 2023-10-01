В Челябинске гендиректора ЮУ КЖСИ отправили под домашний арест

Владимира Атаманченко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

В Челябинске Центральный районный суд избрал меру пресечения генеральному директору компании ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Его отправили под домашний арест на два месяца. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, Владимир Атаманченко в 2019 году обратился к директору подконтрольной фирмы за займом в размере 10 миллионов рублей под 7,5% годовых, зная, что сделка для компании будет невыгодной. Деньги он обязался выплатить в ноябре 2020 года, но условия договора не выполнил.

Таким образом глава ЮУ КЖСИ получил материальную выгоду в виде экономии на процентах и отсутствия неустойки за просрочку обязательств по возврату долга, тем самым причинил компании значительный материальный ущерб.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование дела продолжается.