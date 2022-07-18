Владимир Путин отметил успешный проект рекультивации свалки в Челябинске

Сейчас на месте бывшего мусорного объекта проводят спортивные состязания

Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Челябинск в качестве примера успешной рекультивации городской свалки.

Глава государства отметил, что свалка в Челябинске была самой большой в стране в границах города.

«После рекультивации она стала городским пространством, и в сентябре 2021 года на ее месте уже проходили спортивные мероприятия», — подчеркнул президент.

Напомним, что 1 июля 2022 года в Челябинской области закрылась свалка в Магнитогорске. Рекультивировать ее будут по тому же принципу, что и в Челябинске.

«Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Работы начнутся в 2023 году. Финансирование поступит из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».