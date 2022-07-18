Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Челябинск в качестве примера успешной рекультивации городской свалки.
Глава государства отметил, что свалка в Челябинске была самой большой в стране в границах города.
«После рекультивации она стала городским пространством, и в сентябре 2021 года на ее месте уже проходили спортивные мероприятия», — подчеркнул президент.
Напомним, что 1 июля 2022 года в Челябинской области закрылась свалка в Магнитогорске. Рекультивировать ее будут по тому же принципу, что и в Челябинске.
«Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Работы начнутся в 2023 году. Финансирование поступит из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».