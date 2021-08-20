Экс-сотруднику колонии Магнитогорска вынесли приговор за получение взятки

Мужчина передавал осужденным телефоны и сим-карты

В Челябинской области огласили приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 18 Магнитогорска. Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

«Осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 200 тысяч рублей и запретом занимать должности на государственной службе на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что осенью 2020 года сотрудник колонии получил более 33 тысяч рублей от представителей осужденных. Взамен он незаконно передал заключенным 11 сотовых телефонов и 20 сим-карт.