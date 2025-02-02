Алексей Текслер ознакомился с возможностями Центра восстановления участников СВО в Ульяновске

Губернатор призвал регионы обмениваться опытом и передовыми практиками социально-реабилитационной работы

Опыт Ульяновской области может стать ценной основой для разработки и внедрения эффективных моделей реабилитационных центров и в других регионах России, в том числе в Челябинской области. Об этом глава региона Алексей Текслер заявил после посещения в Ульяновской области Центра восстановления участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора.

Центр 3-м корпусе социально-реабилитационного центра им. Е.М. Чучкалова был открыт около года назад, в феврале 2024-го, и за это время здесь получили помощь более тысячи человек, рассказал глава Ульяновской области Алексей Русских.

«Это первый в России реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей, который создан в системе социальной защиты. За год работы здесь получили помощь свыше 1 300 жителей региона. У нас есть хорошие наработки по комплексному сопровождению семей участников СВО, и мы готовы делиться опытом с коллегами из других регионов. 2025 год по поручению президента России объявлен Годом защитника Отечества. Забота о наших героях, их родных — приоритетная тема для всех нас», — подчеркнул Алексей Русских.

Центр работает как профилакторий. Одновременно здесь могут проходить восстановление 60 человек в условиях стационара и 40 — в формате дневного пребывания. Они могут рассчитывать на комплекс медицинских и восстановительных процедур, а также посетить психолога.

Алексей Текслер отметил хорошую организацию работы в учреждении и добавил, что подобные успешные практики должны тиражироваться по всей стране:

«Впечатлен хорошей организацией социально-реабилитационной работы. Считаю, нашим специалистам нужно обязательно обмениваться опытом и передовыми практиками. В целом, опыт Ульяновской области может стать ценной основой для разработки и внедрения эффективных моделей реабилитационных центров и в других регионах России».



Отметим, визит делегации Челябинской области в Ульяновскую — ответный, в декабре 2023 года на Южном Урале было заключено соглашение о сотрудничестве между регионами. Свою поездку Алексей Текслер начал с посещения мемориала на площади 30-летия Победы — в День воинской славы, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войска в Сталинградской битве. Здесь он вместе с членами делегации возложил цветы к Вечному огню.