Южноуральские онкологи обменяются опытом с коллегами из Димитровграда

В ходе визита в Ульяновскую область челябинский губернатор ознакомился с уникальным онкокомплексом «замкнутого цикла»

В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область Алексей Текслер посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) в Димитровграде, сообщает пресс-служба главы региона.

Центр, функционирующий с 2018 года, — одно из крупнейших учреждений в структуре ФМБА России и уникальный комплекс «замкнутого цикла», предлагающий полный спектр диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием методов ядерной медицины.

В состав центра входят: Протонный центр, Центр ядерной медицины, Центр амбулаторной поликлинической помощи, Центр анестезиологии и реаниматологии, радиологический корпус, современный операционный блок, реабилитационный корпус, клинический стационар, специализированная аптека, образовательный центр и симуляционный центр.

«Сердце» учреждения — Протонный центр, где применяется протонная терапия, передовой метод лучевой терапии с минимальными побочными эффектами.

Центр ядерной медицины обеспечивает высокоточную радионуклидную диагностику и терапию, включая разработанные и внедренные в клиническую практику новые отечественные радиофармпрепараты, такие как импортозамещенный препарат «Ракурс (223Ra)», получивший регистрационное удостоверение в 2024 году.

«Передовой опыт коллег может быть полезен и для Челябинской области в развитии онкологической помощи. Мы заинтересованы в обмене опытом и сотрудничестве в этой сфере», — отметил Алексей Текслер.

Генеральный директор ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Юрий Удалов подчеркнул важность взаимодействия с регионами для обеспечения доступности высокотехнологичной медицинской помощи:

«Тесный контакт с региональными министерствами здравоохранения позволяет нам расширять возможности оказания медицинской помощи и обеспечивать преемственность лечения».