В Челябинской области состоится Кубок губернатора по парусному спорту

Соревнования пройдут на озере Увильды 14—15 августа

Впервые в истории региона на озере Увильды пройдет Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту. В нем примут участие около 200 спортсменов, сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту.

Состязания пройдут на территории акватории яхт-клуба «Мираж»: 14 августа состоится любительская парусная регата для взрослых, а 14—15 августа — гонки флота в детских классах яхт. По словам организаторов, в состязаниях примут участие спортсмены из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска.

Регата среди взрослых пройдет без ограничений по возрасту, в детских соревнованиях примут участие спортсмены от 12 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет».

Стоит отметить, что Кубок губернатора по парусному спорту в регионе состоится впервые, но организаторы планируют проводить его ежегодно — с целью развития туризма, пропаганды спорта и здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к данному виду спорта, сохранению красоты уральской природы.

«Приглашаем интересующихся парусным спортом активно поболеть за участников, насладиться красотой природы и восхитительным зрелищем парусных гонок. Гостей соревнований ждут 14 и 15 августа с 11 до 16 часов в яхт-клубе «Мираж», Аргаяшский район, на берегу озера Увильды, в 3 км от турбазы «Красный камень», — сообщают организаторы парусной регаты.

Отметим, что парусный спорт на Южном Урале развивают в шести муниципалитетах: Челябинске, Миассе, Озерске, Снежинске, Магнитогорске и Чебаркуле. Функционируют две спортивные школы по этому виду спорта — в областной столице и СШОР «Старт» в Миассе, в которых занимаются около 280 спортсменов, еще 300 человек являются любителями.

Южноуральские спортсмены регулярно участвуют во всероссийских соревнованиях, входят в различные составы сборных страны. Среди самых известных и титулованных яхтсменов региона — участник двух Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Павел Созыкин. За последние четыре года восемь спортсменов области получили звание мастера спорта России по парусному спорту.

Организаторами Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту выступят областная Федерация парусного спорта, региональное министерство по физической культуре и спорту, а также яхт-клуб «Мираж».