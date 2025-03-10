В Челябинске число квартир для долгосрочной аренды выросло на 78%

Средняя стоимость снизилась на 11%

За год выбор квартир в Челябинске для долгосрочной аренды вырос на 78%. Спрос на такое жилье увеличился на 16%. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». Аналитики подвели итоги февраля 2025 года и сравнили статистику с последним зимним месяцем 2024-го.

Оказалось, что в Челябинске больше всего выросло предложение трехкомнатных квартир (+114%). Чуть меньше объявлений о сдаче в аренду однокомнатных (+81%) и двухкомнатных (+79%) квартир, а также студий (+77%). Наибольший спрос на трехкомнатные квартиры — рост на 58%. Студии тоже популярны, и интерес к ним вырос на 47%. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 18%, а на однокомнатные — на 12%.

За три месяца — с ноября 2024 года — средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске снизилась на 11%. Отдельно на двухкомнатные — на 9%, а на студии — на 8%. По сравнению с сентябрем прошлого года арендная плата снизилась на 17%. По итогам февраля 2025 года средняя стоимость съема квартиры составила 25 тысяч рублей в месяц.

По России по сравнению с февралем прошлого года предложение квартир для аренды выросло на треть (+33%). Выбор студий увеличился на 45%, однокомнатных и трехкомнатных квартир — на 36%, а двухкомнатных — на 35%. Спрос на аренду увеличился на 5%. На 11% прибавил интерес к трешкам, к студиям — на 7%, двушкам — на 5%, однушками — на 4%. С ноябрю 2024 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 9%.