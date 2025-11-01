Как изменится жизнь южноуральцев в ноябре‑2025

Взыскивать долги по налогам будут без суда, а лишние сим‑карты заблокируют

В ноябре в России ужесточат контроль за сим-картами, начнет действовать обновленный порядок взыскания долгов, а также вступят в силу изменения при оформлении наследства. Подробнее об этих и других новшествах — в материале ИА «Первое областное».

С 1 ноября операторы начнут блокировать сим-карты, которые не прошли проверку информации об абонентах, а также количестве симок. Напомним, один человек может иметь не более 20 сим-карт, и на каждую его данные должны быть подтверждены. Если симок больше 20 — остальные операторы заблокируют. Проверить количество сим-карт можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» либо у оператора связи. Нововведения направлены на борьбу с мошенничеством.

С сегодняшнего дня долги по налогам Федеральная налоговая служба сможет взыскивать без обращения в суд. Речь идет о транспортном и имущественном налогах, обязательствах по нотариально удостоверенным сделкам и прочих долгах, возникших после 1 ноября 2025 года. Требование о погашении долга будет приходить в личный кабинет на сайте ФНС и «Госуслугах», а также направляться заказным письмом. Если долг не будет погашен в установленный срок, ФНС сможет самостоятельно списывать деньги. Если у должника возникнут вопросы о сумме долга, он может обратиться в суд.

Летчикам и шахтерам пересчитают надбавку к пенсии, которая положена им за вредность и опасные условия труда. У каждого она индивидуальна, так как зависит от средней зарплаты и стажа. Выплаты корректируют четырежды в год.

С 24 ноября нотариусов обяжут информировать наследников о непогашенных долгах умерших родственников. Это защитит людей от неожиданных финансовых обязательств.

Другие нововведения: