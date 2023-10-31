Большинство россиян готовы потратить на ноябрьских распродажах не более 10 тысяч рублей

В топе покупок — электроника и бытовая техника

Более 60 процентов опрошенных социологами россиян готовы потратить на предстоящих ноябрьских распродажах от 5 до 10 тысяч рублей. Жители страны стараются тратить деньги разумно, но нередко покупают и бесполезные вещи. Причем лишь каждый пятый уверен, что сэкономить на распродажах в действительности нельзя. Результатами исследования поделился сервис ЮMoney.

В этом году распродажа 11.11 пройдет в России в седьмой раз, а «черная пятница» — в десятый. Четверть опрошенных заранее готовятся к ноябрьским распродажам и копят деньги, но далеко не все готовы к серьезным тратам. Выделить на шопинг до 20 тысяч рублей согласны 18 процентов респондентов, от 30 до 50 тысяч — 8 процентов. Всего 7 процентов готовы оставить в магазинах на распродажах более 100 тысяч.

Большинство планирует купить на ноябрьских распродажах электронику и бытовую технику — так ответили 60 процентов опрошенных. На втором месте по популярности оказались одежда, обувь и аксессуары.

Более половины респондентов делает покупки на распродажах только в том случае, если что-то действительно понравится. Однако немало и тех, кто делает необдуманные покупки, о которых потом жалеет.

«Среди самых необычных бесполезных покупок — нож за 100 тысяч рублей, сенсорное мусорное ведро за 5 тысяч и декоративная поющая рыба за 2 тысячи», — поделились авторы исследования.

Примечательно, что лишь 23 процента респондентов считают, что сэкономить в дни распродаж нельзя, так как продавцы завышают цены, прежде чем сделать скидку.