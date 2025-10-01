В Челябинске начался региональный этап конференции «Код индустрии»

Эксперты обсудят цифровизацию и роботизацию на предприятиях

Сегодня, 1 октября, в Челябинске началась конференция «Код индустрии». Более 500 гостей из 18 регионов обсудят цифровизацию, роботизацию и автоматизацию производств, взаимодействие науки, образования и бизнеса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Экспертами выступают более 50 специалистов федерального и регионального уровней. В поле их работы — внедрение современных технологий, которые делают предприятия эффективными и повышают производительность труда.

«Мы совершенно осознанно выбрали Челябинск повторно для проведения одного из ключевых этапов конференции „Код индустрии“. Ее мы проводим по прямому поручению президента Российской Федерации и стараемся все больше тем вбирать в ее программу. Челябинская область — один из лидеров по темпам роста уровня роботизации предприятий и цифровой зрелости промышленного сектора», — отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев.





Участников регионального этапа конференции «Код индустрии» приветствовал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Хотел бы поблагодарить Минпромторг России за достаточно высокую оценку достижения промышленных предприятий Челябинской области. Решение по проведению регионального этапа конференции на Южном Урале второй раз не случайно. Мы делаем ставку на ускоренное технологическое развитие», — сказал он.





Иван Куцевляк отметил, что по поручению губернатора Алексея Текслера в регионе формируется уникальная инновационная система для создания технологического суверенитета. Первый вице-губернатор напомнил, что в прошлом году в регионе создали Центр промышленной роботизации. Он помогает предприятиям познакомиться с практикой и возможностями роботизации, чтобы следующие шаги делать более быстро и эффективно. Вместе с роботизацией всегда говорят о цифровизации. Это совершенствование систем управления производством, качеством, безопасностью. Важны создание цифровых двойников и цифровизация документооборота.