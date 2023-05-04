Авиакомпания AZUR air анонсировала запуск чартерных рейсов из Челябинска в популярные туристические города Египта. Улететь можно будет этим летом, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Планируются рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые широко популярны у российских туристов в этом сезоне. Летом 2022 года полетные программы в Египет не выполнялись. На первом этапе AZUR air будет летать в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска», — сказали в пресс-службе.
Частота вылетов зависит от направления. Авиаперевозчик может выполнять рейсы раз в десять дней, несколько раз в неделю или ежедневно.
«Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров. AZUR air в течение всего сезона готова гибко подстраивать географию и масштаб полетных программ под пожелания российских туристов», — добавили в пресс-службе.
Пандемия коронавируса и геополитическая ситуация повлияли на формат раннего бронирования. Если раньше путевки выкупали за полгода, то сейчас — за месяц, чтобы снизить риски роста конечной цены из-за курсов валют, переноса даты вылета, отмены авиарейсов, уточнял ранее гендиректор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.
Напомним, что при раннем бронировании туров в другую страну можно сэкономить до половины затрат. Ближе к дате вылета размер дисконта, предлагаемый туроператорами, снижается.
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