Из Челябинска запустят чартерные рейсы в Египет

Туристы смогут улететь в Хургаду и Шарм‑эш‑Шейх

«Планируются рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые широко популярны у российских туристов в этом сезоне. Летом 2022 года полетные программы в Египет не выполнялись. На первом этапе AZUR air будет летать в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска»,

— сказали в пресс-службе.

«Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров. AZUR air в течение всего сезона готова гибко подстраивать географию и масштаб полетных программ под пожелания российских туристов»,

— добавили в пресс-службе.