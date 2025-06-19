В Челябинской области расширят производство натуральных лимонадов

Правительство региона поддержало инвестиционный проект по развитию бренда Lapochka

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб и индивидуальный предприниматель Антон Балыклов, развивающий бренд Lapochka, подписали соглашение о расширении производства натуральных лимонадов. Это произошло на ПМЭФ-2025 в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства региона.





«Лимонады без сахара Lapochka хорошо известны не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Экспорт налажен в Беларусь и Казахстан. Идея бренда родилась из стремления создать напиток, который может быть вкусным и полезным. Компания активно работает над развитием линейки вкусов, внедрением инновационных форматов производства и расширением точек присутствия», — отмечают в пресс-службе.

Соглашение с правительством области позволит предпринимателю построить складской комплекс, запустить новую продуктовую линию и нарастить выпуск напитка с 1 до 4 миллионов банок в месяц.

Инвестиционный проект рассчитан до конца 2026 года. Объем капиталовложений — 40 миллионов рублей. Будет создано около 120 новых рабочих мест.