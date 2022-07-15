Магнитогорский металлургический комбинат получил почетный знак «За успехи в труде»

Награду вручили по решению президента России Владимира Путина

Магнитогорский металлургический комбинат одним из первых в России получил почетный знак «За успехи в труде», утвержденный в 2021 году. Награду вручили предприятию по решению президента Владимира Путина. Почетный знак председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время празднования Дня металлурга вечером 15 июля.





«Президентом Владимиром Путиным принято решение о награждении коллектива Магнитогорского металлургического комбината за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели почетным знаком „За успехи в труде“. Эту награду Магнитка получает одной из первых в стране. Эта награда принадлежит всем вам. Я от всего сердца поздравлю вас. Искренне желаю комбинату новых побед и успехов. Жителям славного города Магнитогорска — счастья, благополучия и всего самого доброго», — сообщила Валентина Матвиенко во время своей речи со сцены.

Валентина Матвиенко заявила, что для нее — большая часть быть вместе с жителями Магнитогорска. Председатель Совета Федерации поздравила всех работников и ветеранов с Днем города, Днем металлурга и 90-летием ММК.





«Ваш комбинат — не просто флагман отечественной металлургии, а без преувеличения предприятие-легенда, объединившее вокруг себя тысячи талантливых и трудолюбивых людей со всех уголков страны и ставшее живым символом отечественной промышленности. Это настоящее стальное сердце России, которое вот уже 90 лет бьется в ритме нашей большой страны, помогает ей двигаться вперед, побеждать и добиваться успехов. На Магнитке работают поколениями, о Магнитке слагают песни, ей посвящают книги и фильмы. За 90 лет предприятие выпустило 2 млрд тонн продукции. За этими цифрами — большой путь, состоящий из преодолений, рекордов и трудовых подвигов», — отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации высказала слова признательности труженикам и выразила надежды на продолжение славной истории ММК, что санкции не смогут остановить развитие комбината и города.

В рамках празднования в арене «Металлург» состоялось также награждение лучших работников ММК почетными грамотами и благодарностями Совета Федерации, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетными званиями «Заслуженный металлург РФ» и почетными грамотами ММК.

