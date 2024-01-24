Магнитогорская «Ласточка» в 2023 году перевезла полмиллиона пассажиров

Каждый день на скоростной поезд садятся почти 1,5 тысячи человек

Пригородный поезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск в минувшем 2023 году перевезла полмиллиона человек — почти на четверть больше, чем годом ранее. На популярную электричку пришлась половина всех поездок южноуральцев на железнодорожном транспорте. Об этом сегодня, 24 января, сообщила пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Магнитогорская «Ласточка» курсирует дважды в день с понедельника по четверг и трижды — с пятницы по воскресенье. По дороге между двумя крупнейшими городами Челябинской области поезд делает остановку в Карталах.

Ежедневно пассажирами скоростной электрички становятся 1,4 тысячи южноуральцев. С начала запуска поезда 5 ноября 2020 года на нем проехали 1,3 миллиона человек.

Напомним, что в 2023 году почти на полгода был закрыт на реконструкцию аэропорт Магнитогорска. Чтобы обеспечить трафик авиапассажиров в другие города (в первую очередь в Челябинск), были запущены дополнительные пригородные поезда.