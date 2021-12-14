Весной в Сосновском районе построят первую очередь госприюта для животных

В марте 2022 года подрядчик смонтирует теплые вольеры и административный корпус

В Сосновском районе объявили конкурс по выбору подрядчиков для возведения модульных зданий в новом государственном приюте для содержания бездомных животных. Как сообщил на прямой линии губернатор Алексей Текслер, учреждение должно открыться в 28 км от Челябинска (рядом с поселком Есаульским) в 2022 году. Первую очередь строительства — теплые вольеры для собак и кошек, а также административно-бытовое здание — сдадут к концу марта. Общая стоимость работ — 47,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по строительству госприюта для животных является Сосновская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Аукцион проведут 20 декабря. Здания приюта будут модульными. Для их возведения не нужен строительный проект. По техзаданию, корпусы будут собраны из металлических оцинкованных профилей с утеплением, помещения будут отапливаться от электрических котлов. Поставить и смонтировать модульные здания победитель торгов должен в течение марта 2022 года.

Согласно плану приюта, на территории появятся ветеринарный блок, раздельные теплые вольеры для 48 кошек и 48 собак, холодный вольер для 170 собак, крематорий, площадка для дрессировки животных.





Участок для организации приюта располагается рядом с объездной дорогой Челябинск — Екатеринбург напротив въезда в поселок Есаульский. Общая площадь питомника составит 7,9 га. Годовой оборот составит 1,5 тысячи животных. Учреждение будет обслуживать 14 муниципальных образований: Аргаяшский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский, Коркинский, Уйский, Еманжелинский, Еткульский районы, Челябинск, Копейск, Чебаркуль, Миасс.

Первый в Челябинской области государственный приют для бездомных животных начал работать неподалеку от села Агаповка под Магнитогорском в апреле этого года. Он рассчитан на одновременное пребывание 500 особей. Приют обслуживает Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский районы, Магнитогорск и Локомотивный. В Катав-Ивановском районе в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию еще один приют. В зону его обслуживания попадут Ашинский, Кусинский, Саткинский, Катав-Ивановский районы, Златоуст, Усть-Катав и Трехгорный. Кроме того, в Челябинской области работают 34 частных приюта.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», мэрия объявила аукцион на отлов и содержание бездомных животных в Челябинске. Подрядчика ищут для работы в течение всего 2022 года. Начальная цена контракта — 10,2 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 января.

В Челябинской области, как и по всей стране, с 1 января 2020 года действует обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому просто так усыпить бездомную собаку нельзя, а необходимо отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания. Однако подрядные организации, занимающиеся отловом, как и приюты, в которые бездомных отправляют на передержку, не справляются с нагрузкой.

