На отлов бродячих животных в Челябинске потратят 10 миллионов рублей

Содержание одной бездомной собаки обходится бюджету в 41 тысячу рублей

Мэрия объявила аукцион на отлов и содержание бездомных животных в Челябинске. Подрядчика ищут для работы в течение всего 2022 года. Начальная цена контракта — 10,2 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 января. Информация опубликована на сайте госзакупок.

По данным техзадания, после отлова собаки или кошки ее нужно доставить в один из приютов. Ветеринар должен осмотреть животное, отправить на 10 дней на карантин, обработать от паразитов, при необходимости вылечить, стерилизовать, маркировать ухо специальной меткой. Животному надо подыскать нового владельца, отпустить на волю или содержать в приюте до наступления естественной смерти. Убивать бездомных кошек и собак запрещено.

Согласно конкурсной документации, отлов и содержание одного бездомного животного обходится бюджету города в 41 тыс. рублей. Еще 96,3 тыс. рублей в месяц нужно для работы одного приюта.

Первый в Челябинской области государственный приют для бездомных животных начал работать неподалеку от села Агаповка под Магнитогорском в апреле этого года. Он рассчитан на одновременное пребывание 500 особей. Приют обслуживает Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский районы, Магнитогорск и Локомотивный. Свой приют с годовым оборотом в 1,5 тысячи животных появится в следующем году в Сосновском районе. Он будет обслуживать 14 муниципальных образований: Аргаяшский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский, Коркинский, Уйский, Еманжелинский, Еткульский районы, Челябинск, Копейск, Чебаркуль, Миасс. В Катав-Ивановском районе в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию еще один приют. В зону его обслуживания попадут Ашинский, Кусинский, Саткинский, Катав-Ивановский районы, Златоуст, Усть-Катав и Трехгорный.

Кроме того, в Челябинской области работают 34 частных приюта.