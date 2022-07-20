Верховный суд отказал экс‑губернатору Челябинской области в пересмотре дела о сговоре при вывозе мусора

Борис Дубровский пытался оспорить в высшей инстанции решение Челябинского УФАС

Верховный суд РФ отказал участникам антиконкурентного соглашения на рынке перевозки ТБО в передаче жалоб, в числе которых было обращение экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация размещена в базе судебных дел.

В определении указано, что ООО «Полигон ТБО», ООО «Центр коммунального сервиса», министерству экологии Челябинской области, администрации Челябинска, экс-губернатору Челябинской области отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании. Из этого следует, что решение нижестоящих судебных инстанций, которые поддержали позицию Челябинского УФАС, остается правомерным.

Напомним, в октябре 2019 года антимонопольное ведомство объявило Бориса Дубровского, Минэкологии Челябинской области, администрацию Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «Горэкоцентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» виновными в заключении антиконкурентного соглашения во время коммунального кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018-го.

По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов. Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года привели к устранению работавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана связь «Полигона ТБО» и ЦКС.

Мэрия Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов заключить без торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов. В результате ЦКС более чем за три месяца до начала работы в качестве регоператора приступил к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов.

Арбитражный суд Уральского округа, находящийся в Екатеринбурге, подтвердил законность решения Челябинского УФАС о «мусорном» сговоре. Позже Борис Дубровский пытался оспорить данное решение суда в Кассационном суде, но тот оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора. Далее последовало обращение в Верховный суд РФ, который также отказал в пересмотре дела Борису Дубровскому.

Ранее Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, подтвердивших законность решения Федеральной антимонопольной службы. Ведомство признало бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре при распределении дорожных контрактов.