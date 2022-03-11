Экс-губернатор Челябинской области не смог оспорить штраф за «мусорный» сговор

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу Бориса Дубровского

Арбитражный суд Уральского округа, находящийся в Екатеринбурге, подтвердил законность решения Челябинского УФАС о «мусорном» сговоре правительства и министерства экологии региона, администрации областного центра, компаний «Полигон ТБО», «ГорЭкоЦентр» и «Центр коммунального сервиса». Антиконкурентное соглашение при перевозке твердых коммунальных отходов антимонопольная служба выявила в октябре 2019 года.

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в январе этого года подавал кассационную жалобу. Но окружной суд оставил ее без удовлетворения. Ранее решение регионального УФАС признавали законным 18-й апелляционный арбитражный суд и Арбитражный суд Челябинской области. Кроме того, в мае 2021 года Седьмой кассационный суд Челябинска оставлял без удовлетворения жалобу Бориса Дубровского о наложении административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2019 года антимонопольное ведомство объявило Бориса Дубровского, Минэкологии Челябинской области, администрацию Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «Горэкоцентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» виновными в заключении антиконкурентного соглашения во время коммунального кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018-го.

По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов. Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года привели к устранению работавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана связь «Полигона ТБО» и ЦКС.

Мэрия Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов заключить без торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов. В результате ЦКС более чем за три месяца до начала работы в качестве регоператора приступил к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов. За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица органов исполнительной власти и мэрии, а также юридические лица привлечены к административной ответственности.