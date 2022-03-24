В Златоусте планируют сменить теплоснабжающую организацию

Власти города сообщают о прекращении договора с «Теплоэнергетиком»

На сайте Главного управления по труду и занятости Челябинской области накануне появилась информация о предстоящем в марте-июне массовом сокращении 889 человек. В списке значится компания «Теплоэнергетик», которая является теплоснабжающей организацией в Златоусте. Она планирует сократить почти 450 человек. В прошлом году эта организация рассматривала вопрос о подаче иска о своем банкротстве. ИА «Первое областное» разобралось в ситуации.

Начальник управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов рассказал, что, действительно, «Теплоэнергетик» планирует сократить в мае этого года 435 человек из 447 работающих в организации. Всех уволенных переведут в новое юридическое лицо.

«Сейчас в Златоусте создается другая теплоснабжающая организация, куда и перейдут все сокращенные люди. Оставшиеся будут работать в старом юрлице, которое пойдет под ликвидацию. С имеющейся задолженностью будет разбираться как раз „Теплоэнергетик“, просто компанию нельзя бросать. Вопрос находится на контроле главы города и прокуратуры», — пояснил ИА «Первое областное» Владислав Смирнов.

Руководитель ведомства также отметил, что зачастую в конце отопительного сезона у предприятий ЖКХ начинаются финансовые проблемы. Все из-за накопления за зиму долгов перед поставщиками ресурсов. Подобная ситуация сложилась с компанией «Миньярводоканал-Сервис». Оттуда в мае уволят 59 человек. Предполагается, что их трудоустроят в новую организацию, работающую в сфере ЖКХ.

Директор «Теплоэнергетика» Михаил Попов рассказал, что на банкротство компания не подавала, хотя и рассматривала такой вариант. Сокращение людей он назвал возможным, окончательное решение пока не принято. Хотя персонал уведомили о планируемых увольнениях, как того требует закон. О причинах руководитель не стал распространяться.

«Предприятие осуществляет поставки тепловой энергии, занимается обслуживанием сетей. Договоры не расторгнуты. Администрация предлагала их расторгнуть из-за ненадлежащего исполнения. Но мы доказали, в том числе в суде, что исполняем договор надлежащим образом. Сейчас у нас текущие долги перед „Уралэнергосбытом“ за один-два периода. Судебные иски на нас не подают. О создании в Златоусте новой теплоснабжающей организации мне ничего не известно», — рассказал ИА «Первое областное» Михаил Попов.

Вместе с этим директор предприятия отметил, что их цель — не допустить срыва отопительного сезона и обеспечить людей работой. Прояснится ситуация с возможным сокращением, по словам Михаила Попова, в мае-июне этого года, потому что экономическая ситуация может измениться.

В администрации Златоуста сообщили, что у «Теплоэнергетика» уже закончился договор аренды городских котельных. Теплоснабжающая организация будет сменена.

«Теплоснабжение города осуществляется в безостановочном режиме. В результате прекращения договора аренды котельных с ООО „Теплоэнергетик“ произойдет смена теплоснабжающей организации, куда и будет предложено трудоустроиться всему персоналу. Этот важный социальный вопрос прорабатывался руководством города и не станет точкой напряженности», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Златоуста.

Мэрия рассматривала возможность разорвать договор аренды котельных с ООО «Теплоэнергетик» еще в июне прошлого года. Тогда советник мэра Златоуста Алексей Коновалов рассказывал корреспонденту ИА «Первое областное»: власти города придерживаются позиции, что сети и котельные должны быть в руках у одной организации. Но на тот момент «Теплоэнергетик» получал прибыль, а МУП «Коммунальные сети» (управляет сетями теплоснабжения) — долги, заявил чиновник.

В декабре прошлого года гарантирующий поставщик электроэнергии — «Уралэнергосбыт» — сообщал о крупнейших должниках. В перечне были «Теплоэнергетик» с долгом в 94 млн рублей и МУП «Коммунальные сети», задолжавшее 145 млн рублей.

Кроме «Теплоэнергетика», в списке организаций, где произойдет массовое сокращение в марте-июне, значатся нагайбакский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, МУП «Теплоэнерго» из Катав-Ивановска, челябинская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Трактор» и УКВЗ. Во всех случаях, по данным ГУ по труду и занятости, происходит реорганизация предприятий. Большая часть сотрудников перейдет в другие юрлица. Из 889 человек без работы может остаться 182. Но если организации не поменяют планы. В этом случае уволенными могут стать еще меньшее число южноуральцев.