Челябинской области не хватает кадров

Санкции стран Запада не повлияли на рынок труда региона

В Челябинской области отмечается низкий уровень безработицы — 16 847 человек, или 0,91%. В начале года без работы было на 4042 южноуральца больше. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости региона. При этом, по данным ведомства, в Челябинской области по-прежнему 30,7 тыс. вакансий. В апреле — октябре ожидается еще несколько тысяч сезонных рабочих мест.

Коэффициент напряженности на рынке труда ниже показателя прошлого года и составляет 0,63 человека на вакансию. Это значит, что сейчас из-за небольшого количества безработных работодатели испытывают серьезный дефицит сотрудников и проявляют активный интерес к набору персонала.

«В настоящий момент событий, оказывающих негативное влияние на ситуацию по рынку труда Челябинской области, не зафиксировано. Показатель по предстоящим увольнениям находится в стабильных и средних значениях. В случае высвобождения людей от работодателей, в том числе с иностранным участием, служба занятости населения в индивидуальном порядке будет отрабатывать восстановление занятости по каждому человеку. В настоящий момент прорабатывается вопрос организации временной занятости в случае увеличения безработицы», — прокомментировал начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Отметим, что руководитель ведомства уже рассказывал ИА «Первое областное»: уход иностранных брендов одежды, обуви и общественного питания не окажет существенного влияния на рынок труда. В сфере торговли и общепита сейчас дефицит кадров. Официантов, поваров и продавцов быстро возьмут на работу местные компании.

Вместе с этим распространенная накануне информация о массовом сокращении почти 2 тыс. человек лишь отчасти соответствует действительности. В большинстве случаев речь идет о реорганизации предприятий с дальнейшим трудоустройством сотрудников. Без работы рискует остаться почти 500 южноуральцев.

«Самая тяжелая история по количеству людей — на 1010 человек — это „АСКО-Страхование“. У меня уведомления на 546 человек, из них 465 могут потерять работу. С ними плотно взаимодействуем. 193 человека в Усть-Катаве — это МУП „Теплоэнерго“. Там фактически переход сотрудников от одного работодателя к другому. Также и школа олимпийского резерва в Челябинске, авиационная база, реорганизация по линии Минсоца в Нагайбаке», — отметил Владислав Смирнов.

В Главном управлении по труду и занятости напомнили, что в рамках национального проекта «Демография» разработаны программы переобучения и повышения квалификации кадров. В 2022 году пройти специальные курсы при содействии службы занятости смогут 7608 южноуральцев.