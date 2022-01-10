В Златоуст доставят 17 новых автобусов

На обновление подвижного состава потратят 150 млн рублей

Администрация Златоуста объявила торги для закупки 17 городских автобусов среднего класса вместимости. Это будут дизельные машины не старше 2021 года выпуска. Информация опубликована на портале госзакупок.

Длина новых автобусов будет 8,0—9,5 м, а общая пассажировместимость — до 60 человек. Количество сидячих мест — до 30. Техника будет оборудована кондиционерами, тахографами и системой «Глонасс». Поставить все машины подрядчик обязан до 15 ноября. Срок гарантийного обслуживания составит 1 год.

Как сообщалось ранее, мэрия Магнитогорска в январе закупает 15 новых частично низкопольных трамваев на 705 млн рублей. Это будут односекционные вагоны вместимостью 150 человек, с кондиционерами, теплыми сиденьями и зарядными станциями для мобильных устройств. Город получит трамваи до 1 сентября.

В 2022 году в Челябинской области будут активно реформировать систему общественного транспорта. Финансирование на эти цели увеличено в 10 раз — до 10 млрд рублей.