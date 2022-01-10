Для Магнитогорска закупят 15 трамваев на 705 миллионов рублей

Вагоны доставят в город до 1 сентября

Мэрия Магнитогорска объявила четыре аукциона на поставку новых трамваев. Общая сумма торгов — 705 млн рублей. Власти планируют купить 15 частично низкопольных трамваев. Информация опубликована на портале госзакупок.

По информации в техзадании, трамваи должны быть изготовлены в 2022 году. Стоимость каждого транспортного средства — около 47 млн рублей. Это будут односекционные трамваи вместимостью до 150 человек. В вагонах будут видеокамеры, кондиционеры, зарядные станции для мобильных устройств, электроподогрев сидений. Срок службы трамваев должен быть более 16 лет. Гарантия от поставщика должна составить два года. Итоги аукционов подведут 19 января.

Обновление подвижного состава в Магнитогорске проводится в рамках транспортной реформы. В 2022 году финансирование из областного бюджета на эти цели увеличено в десять раз — до 10 млрд рублей. В крупных городах Челябинской области уже в этом году началось обновление общественного автопарка: закуплено 30 новых трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. На следующий год запланирована закупка новых троллейбусов (порядка 200 единиц), модернизация контактной сети, подстанций, ремонт действующего и строительство нового трамвайного депо. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы транспорта. В планах — в ближайшие годы обновить более 500 единиц подвижного состава.

Кроме того, с 2022 года в регионе начнут внедрять новую транспортную схему агломерации Челябинска с соседними муниципалитетами. Областной центр планируют объединить с Копейском и Сосновским районом. В перспективе к ним собираются добавить Еткульский, Коркинский и Красноармейский районы. Реализация проекта потребует 21,5 млрд рублей инвестиций до 2030 года.

Также с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 11,5 млрд рублей в Челябинске будет построена сеть метротрамвая, которую интегрируют в городскую трамвайную сеть. В рамках реализации проекта создадут новые линии и обновят подвижной состав. Запустить новый вид транспорта планируют в 2025 году.