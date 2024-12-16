В Южноуральске начал работу завод по производству стеклянных изоляторов

В церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Завод стеклянных изоляторов за семь месяцев открыло производственное объединение «Форэнерго».

Завод расширит выпуск продукции, в том числе для поставок за границу. Объем производства — не менее пяти миллионов штук изоляторов в год. Всего в Южноуральске будут выпускать 11 миллионов изделий. ПО «Форэнерго» закрывает 100% потребности российского рынка и занимает 21% мирового.





Завод стеклянных изоляторов будет работать на площадях обанкроченного ЮЗРК. В планах у холдинга создание предприятий по выпуску варисторов (ограничителей перенапряжения) и чугунной арматуры для изоляторов. Для развития кадрового потенциала и улучшения качества продукции «Форэнерго» заключил с ЮУрГУ соглашение о сотрудничестве в межуниверситетском кампусе.