В центре Челябинска установят светящиеся качели и скамьи за 6 млн рублей

Объекты появятся на улицах во второй половине декабря

Аукцион на установку световых малых архитектурных форм к Новому году отыграла администрация Центрального района Челябинска. Победителем стала компания «Городской дизайн» из Пушкина, недавно получившая контракт на аналогичные работы в Калининском районе и на набережной. Согласно данным сайта госзакупок, организация незначительно снизила стоимость договора — с начальной цены 6,192 млн рублей до 6,161 млн рублей.

В техзадании сказано, что подрядчику нужно доставить и установить световые конструкции в пяти локациях Центрального района. После монтажа необходимо провести уборку территорий. Работы должны быть завершены в середине декабря.

В детском парке «Алое поле» поставят 12 световых шаров разного диаметра, 10 обычных и 10 угловых световых скамеек, а также развесят гирлянду «Белт Лайт».

В Саду камней (на набережной реки Миасс) установят четыре световые качели.





Сквер по улице Тернопольской украсят шестью световыми шарами разного диаметра. Восемь матовых светодиодных ламп установят на существующих навесах с качелями.

В пешеходной зоне по проспекту Ленина между улицами Энтузиастов и Володарского появятся четыре светящиеся скамейки «Звезда». Деревья украсят звездами разного размера, их будет 15 штук.

Пешеходная зона по проспекту Ленина между улицами Лесопарковой и Энтузиастов преобразится за счет установки трех светящихся скамеек «Звезда». Деревья в том месте тоже украсят звездами — на ветках развесят 15 конструкций разного размера.





ООО «Городской дизайн», по данным базы «СБИС», работает с февраля 2017 года. Компания участвовала почти в 170 торгах. Победителем становилась в 103 аукционах. Контрактов заключено на общую сумму 265,8 млн рублей. Организация выполняет работы по всей стране. Среди подрядов, ранее полученных в Челябинской области, — поставка электрооборудования для ГУФСИН РФ по Челябинской области, благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, поставка светодиодных конструкций для администрации Ленинского района Магнитогорска.