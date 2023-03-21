В Троицке оборудуют пляж с научным парком на набережной реки Уй

Рядом с подвесным мостом сделают спуски к воде, поставят раздевалки и спасательную вышку

В Троицке планируют к 1 ноября благоустроить набережную реки Уй рядом с пятым микрорайоном. Место неподалеку от подвесного моста с красивым видом пользуется популярностью у жителей. Там организуют пикники, фотосессии, летом некоторые горожане устраивают купание. Сейчас по обеим берегам Уя — пустыри с высокой травой.





Сейчас в живописном месте — пустыри с высокой травой

Там появятся пляж, спортивные площадки, научный мини-парк, парковки для автомобилей, пешеходные дорожки. На это выделили 113 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. К работам приступят 1 мая.





Место расположения участка набережной, где проведут благоустройство

Согласно техническому заданию, участок будет разделен на несколько зон. Ближе к воде будет располагаться песчаный пляж. На нем будут оборудованы три деревянных спуска к воде, кабинки для переодевания, душевые, лежаки, установят спасательную вышку.





Так будут выглядеть спуски к воде

В центре будут располагаться площадки для воркаута, игры в волейбол и в футбол, детские игровые площадки. Также на участке разместят научный мини-парк. В нем будут развивающие игры для детей. На набережной также разместится кафе и пункт проката спортивного инвентаря.





Эскиз игровой зоны

По всему периметру набережной установят скамьи и урны, в том числе для раздельного сбора мусора, смонтируют гамаки, качели, велопарковки. Также на набережной поставят станции для зарядки смартфонов.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», с проектом благоустройства набережной в пятом микрорайоне Троицк выиграл федеральный конкурс. За это город получил грант на 100 млн рублей. В феврале председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств Троицку на то, чтобы привести набережную в порядок.





Источники изображений: ИА «Первое областное», конкурсная документация, телеграм-канал мэра Троицка Александра Виноградова

