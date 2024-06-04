В Челябинске подшивку сатирического журнала «Крокодил» продают за 30 тысяч рублей

В 2024 году издание отмечает 102‑летие с первого выпуска

4 июня 1922 года вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения к газете «Рабочий», которое с 13-го номера стало журналом «Крокодил». Сначала его выпускало издательство «Рабочая газета», с 1932 года — «Правда» (периодичность сменили на 3 раза в месяц). В Челябинске в 2024 году спрос на подшивки советского сатирического журнала «Крокодил» вырос на 2%, выяснило ИА «Первое областное». Цены разные — от 80 рублей до 30 тысяч рублей. Спустя целый век юмор в карикатурах и шаржах не потерял актуальности. В Союзе журналистов России и вовсе предлагают возобновить выпуск издания, символом которого был красный крокодил с вилами.

«В мае на платформе „Авито“ размещено более 700 объявлений о продаже советского журнала „Крокодил“. Приобрести его предлагают во многих вариациях — обычно поштучно (средняя цена — 100—200 рублей) или в подшивке (в среднем 2000 рублей за мягкий переплет и от 5000 рублей — за жесткий). В продаже можно найти даже коллекционное издание журнала в идеальном состоянии — его стоимость 85 000 рублей», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Несмотря на то что журнал «Крокодил» выходил еще в советское время, его до сих пор продолжают покупать. Популярность журнала даже выросла в 2024 году — в мае продажи увеличились на 2%, отмечают аналитики «Авито».





В Челябинске можно найти в продаже подшивку из 19 номеров 1922—1924 годов выпуска журнала, которую продают за 30 тысяч рублей, то есть примерно по 1,5 тысячи рублей за номер. Это первые издания столетней давности.

«Цена вполне адекватная, потому что это оригинал, а не вновь изданная копия известного советского журнала. Номера в хорошем состоянии с учетом времени их хранения. Для человека, который интересуется журналистикой и историей, журнал будет отличным презентом», — сообщил продавец.

Есть на Южном Урале и другие объявления о продаже журнала. Стоимость меньше: от 80 рублей за один номер и до 4000 рублей сразу за 36 журналов за 1965 год.





В Калужской области подшивку журналов в количестве 1,3 тысячи выпусков (за 37 лет) продают за 350 тысяч рублей. Продавец отмечает, что у него издания неподшитые и в большинстве необрезанные. Причем сейчас цена на такой раритет доходит до 1,1 миллиона рублей. На маркетплейсах можно приобрести переизданные копии журнала по доступным ценам, но оригиналы, конечно, стоят дороже.

«Крокодил» — это крупнейшее сатирическое издание СССР со злободневными, жизненными темами и качественными иллюстрациями. Этот журнал является взглядом на быт и жизнь обычного советского человека. Инициатором создания и первым редактором был большевик Константин Еремеев. В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики.





Одним из карикатуристов был художник Анатолий Гилев. Рисунки его авторства — на темы дефицита продуктов, загрязнения и милитаризации океана. Много изображений для журнала сделал и Виталий Горяев. Темы были самые разные: лень, пустословие, некомпетентность работников, расизм, колонизаторы, военная агрессия. Интересно, что оба они уроженцы Курганской области, но Анатолий Гилев стал челябинцем, а Виталий Горяев после Зауралья жил в Чите, затем в Москве.



Журнал с помощью искусства карикатуры бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, бракоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, а спустя 10 лет упал до 50 тысяч. В 2000 году выпуск журнала прекратили. Дважды — в 2001 и 2005 годах — были попытки возродить издание, но они не увенчались успехом.