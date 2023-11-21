Челябинцы могут потратить маткапитал одновременно с оформлением ипотеки

СФР принимает заявления о распоряжении средствами через банки

25 банков, работающих на территории Челябинской области, ведут обмен информацией с Социальным фондом России. Благодаря этому жители региона могут подать заявление о распоряжении средствами маткапитала непосредственно в банке. С начала года этим правом воспользовались около 20,5 тысячи семей, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

«Владельцы сертификатов могут одновременно оформить кредит и сразу подать заявление о распоряжении маткапиталом на покупку или строительство жилья. Банки самостоятельно отправят в фонд необходимые документы о сделке и заявление на распоряжение. Средствами капитала при этом можно оплачивать основной долг либо первоначальный взнос по кредиту»,— поясняет и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если ипотека или заем уже оформлены, удобнее всего подавать заявление через банк или портал госуслуг. Также заявление можно подать лично в любую клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области или МФЦ. В этих случаях также помогает информационный обмен между фондом и банками, поскольку владельцу сертификата не требуется представлять дополнительные документы и справки по кредиту.