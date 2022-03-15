В правительстве РФ рассматривают 100 предложений для поддержки строителей

Застройщики смогут рассчитывать на увеличение авансов до 80%

Правительство России планирует поддержку строительной отрасли. Почти все обязательные требования к строительству собираются сделать добровольными, чтобы не снижать темпы строительства, за госконтракт компании смогут получить до 80% авансом, а срок оплаты выполненных работ сократят до 7 дней. Об этом на совещании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Как заявил председатель Правительства, сейчас на рассмотрении около 100 предложений о поддержке индустрии, потому что в 2021 году в строительной сфере были достигнуты исторические показатели и снижать темпы строительства нельзя.

«При всех мерах поддержки, безопасность объектов остается важнейшим вопросом и будет обеспечена на этапе экспертизы», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, ранее в Правительстве Челябинской области начали разрабатывать меры поддержки производителей стройматериалов, а на поддержку бизнеса в регионе направят 800 млн рублей.