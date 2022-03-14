На поддержку бизнеса Челябинской области направят 800 млн рублей

Глава региона поставил задачу укрепить экономику на фоне санкций

В Челябинской области готовятся ввести новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий. Общий объем финансирования составит почти 800 млн рублей. Об этом губернатор Алексей Текслер объявил на аппаратном совещании в правительстве региона.

Для малого и среднего бизнеса:

в два раза увеличат объем поддержки по льготным микрозаймам, которые выдаются на сумму до 5 млн рублей по ставке 6,5% на срок до 3 лет;

запустят новые льготные программы кредитования для тех, кто развивает импортозамещение;

запустят новую программу по компенсации процентной ставки на покупку оборудования и пополнение оборотных средств под проекты импортозамещения;

увеличат региональный гарантийный фонд, который помогает с банковскими гарантиями.

Промышленным предприятиям, занимающимся научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой, предоставят грантовую поддержку через региональный фонд развития промышленности. Объем программы увеличат в два раза от запланированного. Также промпредприятиям будет доступно субсидирование процентной ставки по кредитам и займам по инвестиционным договорам, связанным с импортозамещением.

Кроме того, компаниям, на работе которых негативно скажутся западные санкции, помогут построить новые пути доставки продукции. Специальный штаб по логистике уже создан, его возглавляет заместитель губернатора Егор Ковальчук.

«Важнейшая задача сегодня — занятость. В отличие от коронакризиса, западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много. Есть риск безработицы, и наша задача — помогать предприятиям, в частности, в выстраивании новых логистических цепочек. Я распорядился создать постоянно действующий штаб по логистике, переговорил в субботу с министром транспорта. Будем активно работать и с федеральным министерством в этой части», — отметил Алексей Текслер.





Поможет правительство Челябинской области и аграриям. У них скоро начнется посевная кампания. Губернатор поручил подготовить предложения, как можно задействовать сельскохозяйственные земли, которые не используются их собственниками. Еще одна задача — быстрое расходование средств региональных и муниципальных бюджетов.

«Нужно быстрее строить, приобретать предусмотренные бюджетом машины, механизмы, оборудование, транспорт и т. д. Это тоже по факту поддержка бизнеса, в том числе малого и среднего. Я давал поручение закончить и обеспечить полную контрактацию всех предусмотренных бюджетом расходов в срок до 31 марта. Без своевременной контрактации мы никуда не двинемся», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание Алексей Текслер уделил ситуации в торговле. Глава региона отметил, что важно не допустить нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости.





«Главный риск — ажиотажный спрос. Мы видим, что перекупщики или оптовые продавцы придерживают товар, ждут повышения цен. Это в первую очередь касается сахара. Это происходит по всей стране. По сетям мы ситуацию контролируем. Важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу. Федеральное правительство объявило о запрете экспорта сахара и зерна. Это тоже поможет стабилизировать ситуацию», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также сказал, что ведется разъяснительная работа с населением, чтобы снизить ажиотаж. Если же торговые компании будут нарушать закон, нужно привлекать антимонопольную службу, прокуратуру и другие надзорные органы.

Еще одно поручение главы региона — организация встречи с представителями кондитерских. У них возникли проблемы с покупкой сахара. Вместе с бизнесменами правительство намерено найти решение этого вопроса.