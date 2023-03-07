В Нижнем Уфалее рекультивируют свалку за 108 млн рублей

Подрядчику необходимо выполнить работы до конца года

Управление городского хозяйства Верхнеуфалейского городского округа объявило аукцион по поиску подрядчика для рекультивации свалки в поселке Нижний Уфалей. Стоимость —108,3 млн рублей. Информация размещена на электронной площадке РТС.

Подрядчику необходимо выполнить работы до конца года. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в рублях составляет 541,4 тыс. рублей.

«Предметом настоящего контракта является выполнение работ на объекте: „Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов в городе Верхний Уфалей, в поселке Нижний Уфалей Челябинской области, ул. Малышева, 23“, согласно техзаданию, проектной документации», — говорится в документации.

Согласно техзаданию, основные виды работ планируется проводить с 1 мая по 20 ноября 2023 года. Контрактом допускается досрочное исполнение обязательств.

Общая площадь земельного участка, подлежащего рекультивации, составляет 2,17 гектара.

«Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет пять лет. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ подрядчика в рамках контракта», — уточняется в техзадании.

Как сообщали ранее, в 2023 году Челябинской области направлена федеральная субсидия в размере 143,3 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистая страна». На средства субсидии рекультивируют городские свалки в Карталах и Верхнем Уфалее.