Челябинская область в 2023 году получит федеральную субсидию в размере 143,3 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистая страна». Как сообщили сегодня, 9 сентября, в министерстве экологии Челябинской области, субсидию направят на рекультивацию городских свалок в Карталах и Верхнем Уфалее.
Согласно распоряжению правительства РФ от 2 сентября 2022 года, федеральные субсидии в 2022—2024 годах получат 25 российских регионов. По данным Минприроды РФ, общий объем средств, которые получат субъекты на ликвидацию свалок, превысит 9,3 млрд рублей. Работы будут вестись по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Челябинская область получит из федеральной казны порядка 143,3 млрд рублей, которые министерство экологии Челябинской области решило направить на рекультивацию двух свалок в городах Карталы и Верхний Уфалей.
«В целом на рекультивацию указанных свалок потребуется около 225 миллионов рублей с привлечением средств трех уровней бюджета — федерального, регионального и местного», — уточнили в региональном Минэкологии.
Кроме того, в следующем году по федеральному проекту «Чистый воздух» начнется рекультивация свалки в Магнитогорске. Для этого в федеральном бюджете для Челябинской области уже заложен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Напомним, что магнитогорская свалка прекратила принимать отходы с 1 июля 2022 года. Одновременно с этим в городе начал работать новый полигон ТКО.
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