В Нагайбакском районе во время проверки нашли нарушения бюджетного законодательства на сотни миллионов рублей. Информацию направили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и в региональную прокуратуру, сообщили в Контрольно-счетной палате области.
«Финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей; нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей; нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей», — перечислили в КСП региона.
Специалисты также нашли несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства и другие нарушения.
В отношении должностных лиц администрации Нагайбакского муниципального района составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы представления и предписания об устранении нарушений.
Этой зимой из Нагайбакского района постоянно поступали жалобы от жителей на качество уборки снега и наледи. 10 марта на 12-летнего мальчика с нечищеной крыши ФОКа в Фершампенуазе рухнула глыба льда. Ребенка спасти не смогли. В СУ СК России по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
15 марта глава Нагайбакского района Иван Сурменев написал заявление об увольнении и уведомил губернатора Челябинской области Алексея Текслера о сложении полномочий.
Иван Сурменев работал в администрации Нагайбакского района с 2007 года. В ноябре 2019 года назначен и. о. главы после того, как прежний руководитель администрации Виталий Гайсин попал под уголовное дело по статье «Мошенничество». Официально главой Сурменев стал 29 апреля 2020 года.
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