В Нагайбакском районе нашли финансовые нарушения на сотни миллионов рублей

Ранее глава муниципалитета подал в отставку

«Финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей; нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей; нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей»,

— перечислили в КСП региона.