В Миассе построят крытый скалодром за 237 млн рублей

Спортивный объект появится возле стадиона «Заря»

Мэрия Миасса ищет подрядчика для строительства центра скалолазания «Вертикаль». Он разместится в северной части города возле стадиона «Заря». Там уже есть скалолазная стенка, на которой занимаются спортсмены из школы олимпийского резерва. Но тренироваться там дети могут только с мая по сентябрь. В 2024 году у них появится теплый двухэтажный скалодром. На строительство выделили 237,5 млн рублей.

Здание будет состоять из трех корпусов. Будет высотный зал для лазания на трудность. Его построят вокруг уже существующей стенки на стадионе (16 метров). Высота зала будет около 20 метров. Это будет один из самых высоких крытых скалодромов в стране. Сейчас таковым считается объект в Перми в легкоатлетическом манеже им. Сухарева. Его высота — 19,5 метра. А самая высокая уличная стенка для соревнований в категории «трудность» находится в Магнитогорске. Она 37 метров в высоту.





Также будет малый зал для боулдеринга (он будет не таким высоким — около 7 метров в высоту, потому что для этого вида скалолазания нужны короткие трассы). Кроме того, будет отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки. На скалодроме оборудуют раздевалки, тренерские, буфет.

Как сказано в проектной документации, на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. В основном там будут заниматься дети из школы олимпийского резерва. Однако пускать будут всех жителей города, которые захотят учиться скалолазанию.

В спортивной школе олимпийского резерва «Вертикаль» скалолазанием занимаются более 200 детей. Воспитанники спортшколы принимают участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня. Например, миасские спортсмены стали призерами завершившегося в Красноярске первенства России по скалолазанию. Среди юношей 10—13 лет золото завоевал Александр Казаков, серебряная медаль в активе Тимофея Хороцея.