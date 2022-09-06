В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки проекта по ремонту объекта культурного наследия — здания, в котором сейчас находится Камерный театр. Начальная цена контракта составляет 14,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Дом на улице Цвиллинга, 15 является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в редакции газеты „Голос Приуралья“ в 1906—1910 гг. работал журналист В. А. Весновский и в 1915 г. уральский писатель А. Г. Туркин».
Заказчиком работ выступило ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать проект для работ по реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия.
Проект должен включать в себя архитектурные и конструктивные решения, в том числе дизайн-проект организации внутреннего пространства.
«Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также государственной экспертизы научно-проектной документации в части конструктивной и технологической устойчивости и безопасности здания», — говорится в документах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября. Подрядчик должен приступить к работе не ранее 19 сентября и завершить их до 30 апреля 2023 года.
Как уточнила информагентству «Первое областное» пресс-секретарь Камерного театра Виктория Олиферчук, в здании планируется ремонт помещений.
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