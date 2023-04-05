На базе Магнитогорского металлургического комбината стартовал XVII Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металла «От руды до стали» — ISCON 2023. На мероприятие зарегистрировалось рекордное количество участников — 326 человек из почти ста компаний. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «ММК».
В этом году форум стартовал в Магнитогорске 4 апреля. Он посвящен актуальным аспектам развития металлургической промышленности.
На мероприятие съехались руководители и специалисты ведущих металлургических компаний России, представители отраслевой науки и специализированных вузов, специалисты компаний-производителей металлургического оборудования, сообщил председатель оргкомитета конгресса, заместитель генерального директора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Константин Косырев.
Он уточнил, что по количеству участников форум стал рекордным с его первого проведения в 1992 году. Магнитогорск принимал мероприятие в 2002 и 2008 годах.
Сталеплавильное производство ММК с момента конгресса в 2008 году существенно модернизировали. И сейчас оно отвечает требованиям промышленной и экологической безопасности, производственной эффективности, сказал главный металлург компании Сергей Пехтерев.
«Нам действительно есть что показать, и мы с удовольствием поделимся своими наработками с коллегами», — добавил Сергей Пехтерев.
В докладе он также перечислил нововведения на предприятии: пуск в 2019 году новейшей аглофабрики № 5, модернизация доменного производства, продолжающееся строительство комплекса коксовой батареи № 12 и недавний пуск природоохранных объектов в цехах сталеплавильного производства. Улучшения на предприятии нацелены в том числе и на улучшение экологической обстановки.
Одно из направлений работы ММК — металлопрокат для строительства, новые решения в производстве горячекатаного проката, инновационная продукция для автомобильной отрасли и производства бытовой техники. Опыт предприятия в этих сферах на форуме представил ведущий специалист управления маркетинга и технической поддержки Алексей Копцев.
«Трехдневная программа конгресса имеет научно-прикладной характер и направлена на обмен опытом и достижениями в металлургическом производстве. В ходе пленарных заседаний и сессий участники обсудят тенденции производства и потребления сырья для черной металлургии, новые возможности по выпуску высококачественной металлопродукции, развитие сотрудничества между металлургами и предприятиями смежных отраслей, повышение квалификации специалистов черной металлургии. Одна из ключевых тем — обеспечение технологического суверенитета России в части минерально-сырьевой базы и продукции металлургической отрасли», — сказали в пресс-службе ПАО «ММК».
Для участников также проведут экскурсии по цехам и по парку «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
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