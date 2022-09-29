В состав Заксобрания Челябинской области вошли ректор ЮУрГАУ и топ‑менеджер ММК

Светлана Черепухина выиграла выборы, Алексей Коваленко прошел по партийным спискам

29 сентября на очередном заседании Законодательного собрания Челябинской области депутатский корпус региона пополнился двумя новыми парламентариями. Значки депутатов получили ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина и начальник управления делами и соцразвитием ПАО ММК Алексей Коваленко, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В начале заседания зампредседателя избиркома Челябинской области Артем Миронов озвучил два решения избирательной комиссии. По результатам довыборов в ЗСО 11 сентября депутатом от Троицкого одномандатного округа № 25 стала Светлана Черепухина, прошедшая на выборы от «Единой России». Алексей Коваленко прошел по спискам ЕР.

«Теперь депутатский корпус полностью укомплектован», — вручая значки депутатов новичкам, удовлетворенно констатировал председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.

Напомним, в областном парламенте Светлана Черепухина займет место Владимира Павлова, который сложил мандат депутата законодательного собрания после избрания в сентябре 2021 год в Государственную думу РФ.

Алексей Коваленко сменит в кресле депутата другого топ-менеджера Магнитогорского металлургического комбината, директора по экономике Андрея Еремина. Последний в августе 2022 года подал заявление о сложении депутатских полномочий.