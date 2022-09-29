29 сентября на очередном заседании Законодательного собрания Челябинской области депутатский корпус региона пополнился двумя новыми парламентариями. Значки депутатов получили ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина и начальник управления делами и соцразвитием ПАО ММК Алексей Коваленко, передает корреспондент Первого областного информагентства.
В начале заседания зампредседателя избиркома Челябинской области Артем Миронов озвучил два решения избирательной комиссии. По результатам довыборов в ЗСО 11 сентября депутатом от Троицкого одномандатного округа № 25 стала Светлана Черепухина, прошедшая на выборы от «Единой России». Алексей Коваленко прошел по спискам ЕР.
«Теперь депутатский корпус полностью укомплектован», — вручая значки депутатов новичкам, удовлетворенно констатировал председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.
Напомним, в областном парламенте Светлана Черепухина займет место Владимира Павлова, который сложил мандат депутата законодательного собрания после избрания в сентябре 2021 год в Государственную думу РФ.
Алексей Коваленко сменит в кресле депутата другого топ-менеджера Магнитогорского металлургического комбината, директора по экономике Андрея Еремина. Последний в августе 2022 года подал заявление о сложении депутатских полномочий.