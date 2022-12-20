Экологические программы ММК высоко оценили эксперты Всемирного фонда дикой природы

В этом году комбинат улучшил позиции сразу по двум критериям

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил высокую оценку экспертов Всемирного фонда дикой природы, заняв шестое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

«ММК улучшил позиции в разделах „Экологический менеджмент“ и „Воздействие на окружающую среду“ и набрал 1,616 балла в общем рейтинге компаний, почти вдвое превысив средний результат. Независимая оценка экспертов и профессионального рейтингового агентства является подтверждением значительных усилий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природы на территориях своего присутствия», — говорится в сообщении на сайте компании.

Рейтинг Всемирного фонда дикой природы существует с 2016 года и рассчитывается по крупнейшим российским компаниям, относящимся к горнодобывающей отрасли и металлургической промышленности. Он помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологический открытости и ответственности, а также является эффективной платформой для диалога общества и бизнеса. Ежегодно эксперты оценивают компании по трем направлениям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

В этом году в рейтинге участвовали 39 компаний.