В Магнитогорске обувная фабрика приостановила производство продукции

Предприятие решает вопрос о введении режима простоя

В Магнитогорске производитель обуви ООО «Унтоваленки» (входит в Группу ООО «Магнитогорская обувная фабрика») приостановил производственный процесс. Руководство предприятия, выпускающее детскую обувь под брендом «Фома», решает вопрос о введении простоя, выяснил корреспондент ИА «Первое областное».

«Никого на предприятии нет. Руководство в настоящее время отсутствует и ничего прокомментировать не может», — ответили нам в приемной обувной фабрики.

По словам сотрудников предприятия, их уведомили о сложностях в производстве продукции и возможном закрытии производства. При этом руководство не обращалось в Главное контрольное управление по труду и занятости населения Челябинской области и не информировало Минпром региона о возникших сложностях.

«Представители организации уведомление в службу занятости населения не подавали. В настоящее время предприятие решает вопрос о введении режима простоя. Прокуратура региона готовит проверку предприятия по профилактике и недопущения нарушения трудовых прав граждан. Ситуация в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области находится на контроле», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

В региональном Минпроме отметили, что руководство обувной фабрики о сложностях в работе не сообщало в ведомство и не просило о какой-либо помощи.

После публикации материала стало известно, что в на единой цифровой платформе «Работа в России» появилась информация, что ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика» вводят режим простоя с 13 января по 31 декабря 2025 года.



Мы проанализировали финансовую отчетность и ситуацию с кадрами в ООО «Унтоваленки», чтобы понять, каким образом развивался кризис на предприятии и что могло привести к вынужденному простою.

По данным сервиса «Сбис», последние полгода в компании «Унтоваленки» сократилось число работников на 30 человек, уволился директор, возглавлявший компанию с 2015 года.

«Я не работаю последние три месяца в компании и никакого отношения к ней больше не имею», — пояснила нам экс-директор ООО «Унтоваленки» Ирина Шеховцева.

Кардинальные изменения в работе предприятия последовали после смерти гендиректора Владимира Волошка, который управлял активами Магнитогорской обувной фабрики с 2006 года по осень 2024 года. В этот период времени как сама фабрика, так и ее дочерние компании, показывали рост доходов и прибыли, число сотрудников ежегодно росло.

После смерти гендиректора управлять Магнитогорской обувной фабрикой и ее активами стала супруга покойного Татьяна Волошок. Стоимость активов, по данным на 2024 год, составила 88,2 миллиона рублей. Фабрикой и ее «дочками» был налажен сбыт продукции не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Торговля обувью велась также через маркетплейсы. На сайте компании представлено много положительных отзывов о качестве продукции, оставленных покупателями онлайн-магазинов.

Качество обуви, выпускаемой магнитогорскими обувщиками, хорошо известно южноуральцам. До 2019 года продукцию можно было приобрести в розничных магазинах «Богатырь». Там продавали в основном обувь из натуральной кожи, при этом размерный ряд всегда был максимально возможным. Сюда за покупками шли люди, имеющие большой размер ноги или нестандартную стопу.

Конец 2024 года обернулся для обувной фабрики судебными тяжбами. В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы по иску налоговой инспекции ввел обеспечительные меры, наложив арест на имущество и счета предприятия. Обеспечительные меры были приняты в рамках иска о взыскании долга налоговой службой на сумму 176,9 миллиона рублей. При этом в декабре 2024 года арбитраж своим определением отменил обеспечительные меры.

Напомним, что ранее челябинская обувная фабрика «Юничел» сообщала об оптимизации производства в связи с необходимостью снижения себестоимости продукции. Представители фабрики не скрывали, что обувная отрасль страны сейчас переживает непростые времена в связи с наплывом дешевых аналогов из Китая и возможностью их прямых продаж без наценок через российские маркетплейсы.

Пока мы готовили публикацию, на Единой Цифровой Платформе «Работа в России» появилась информация, что ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика» вводит режим простоя с 13 января по 31 декабря 2025 года.