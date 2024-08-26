Как выбрать обувь для школьника

Она должна нравиться ребенку и быть удобной

Выбор обуви для школьника — задача не из легких, но найти хорошую обувь необходимо, поскольку она не только обеспечивает комфорт и поддержку, но и способствует правильному развитию стопы и общему здоровью ребенка.

«Самое важное при выборе обуви — размер. Обувь не должна быть ни слишком тесной, ни слишком свободной. Рекомендуется выбирать обувь с небольшим запасом — около 1—1,5 см между кончиком обуви и самым длинным пальцем. Также стоит учитывать, что ноги детей растут довольно быстро, поэтому обувь следует регулярно проверять на соответствие размеру», — сообщают ортопеды.

Материалы, из которых изготовлена обувь, тоже имеют большое значение. Необходимо, чтобы они обеспечивали должную воздухопроницаемость и позволяли ногам «дышать», иначе стопы будут потеть, а это причинит всяческий дискомфорт. Для межсезонья нужна обувь с водоотталкивающими свойствами.





Обувь должна осуществлять адекватную поддержку свода стопы. Это особенно важно для школьников, которые проводят много времени на ногах. Обувь с ортопедическими стельками или хорошей амортизацией поможет предотвратить плоскостопие и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Подошва у обуви приветствуется гибкая, но в то же время достаточно прочная, выдерживающая нагрузки. Качество подошвы влияет на сцепление с поверхностью и степень защиты стопы от ударов. Обратите внимание, чтобы подошва не скользила, что весьма актуально для зимнего периода», — говорят специалисты.

Смотрите, чтобы носок обуви был широким, это гарантирует естественное положение пальцев и не сожмет их. Дизайн обуви также играет свою роль, ребенку он должен нравиться, иначе ношение обуви станет сопровождаться негативными эмоциями. Учтите и то, насколько проста обувь в эксплуатации: ребенок должен ее легко надевать и снимать, потому для младших школьников предпочтительнее модели на липучках или с эластичными шнурками.