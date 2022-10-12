В Челябинской области администрация Магнитогорска ищет подрядчика для благоустройства сквера Ветеранов Магнитки на берегу реки Урал. На реконструкцию парка готовы выделить 156 млн рублей. Информацию о старте аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Благоустройство сквера Ветеранов Магнитки выбрали сами горожане. За этот парк на сайте «Формирование комфортной городской среды» проголосовало наибольшее число магнитогорцев.

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Согласно эскизу проекта, в парке благоустроят больше 207 тыс. квадратных метров. Там появятся асфальтовые и грунтовые дорожки. А озеленение займет большую площадь сквера.

Парк разделят на зоны активного и тихого отдыха. Там установят 192 скамейки, столько же урн, а также 160 светильников.

Заявки на аукцион принимаются до 19 октября. Согласно документации, благоустройство должны завершить в конце сентября 2023 года.

Сквер Ветеранов построили в 1950-х годах. За обновление парка проголосовали 50 тысяч жителей региона. Активность южноуральцев отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. 