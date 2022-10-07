«Территория у Вагановки была в запущенном состоянии много лет, поэтому реализация проекта потребовала много времени и финансов»,

— отметили в пресс-службе мэрии Копейска.

В копейском поселке Горняк закончили благоустройство сквера у пруда Вагановка. Обновленное общественное пространство обзавелось качелями, прогулочной зоной со скамейками и выходом к воде. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.Один из самых сложных этапов — расчистка береговой зоны. Когда удалось избавиться от травы и мусора, подрядчики сделали тротуары, установили спортивные тренажеры, детскую площадку и скамейки, а также смонтировали декоративные светильники.На набережной установили камеры, под обзор которых попадает все благоустроенное пространство. В них встроена система распознавания лиц. Однако даже это, по словам местных властей, не останавливает вандалов: один из тренажеров сломали вскоре после установки, также украли металлическую часть урны. Видеозаписи уже передали в отдел полиции.Программу по благоустройству территорий в Копейске продолжат в 2023 году. В планах работы на семи объектах:• территория у водоема на пр. Коммунистическом;• сквер им. Сутягина;• сквер на пр. Победы, между домами 20А и 28А;• сквер у ДК им. Вахрушева и аллея на ул. 22 Партсъезда;• дворовая территория на ул. Томилова, 25;• дворовая территория на ул. Комсомольской, 29, 31;• дворовая территория на пр. Победы, 35, 35А.