Сквер Ветеранов Магнитки стал лидером в голосовании за объекты благоустройства

Активность магнитогорцев отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подвел итоги голосования федерального масштаба за объекты благоустройства. Как сообщил Марат Шакирзянович в своем телеграм-канале, одними из самых активных оказались жители Челябинской области, конкретно — Магнитогорска.



По данным вице-премьера, в 2022 году в голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие жители 1,4 тысячи муниципалитетов из 84 регионов России, борьба шла между более, чем пятью тысячами объектов. Сделать выбор граждане могли на портале госуслуг, за голосование агитировали более 51 тысячи волонтеров.

«Самые активные участники — из Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, ЯНАО и ХМАО, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии», — сообщил Марат Хуснуллин.

В числе других наибольшую поддержку получил сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске. Напомним, он был построен в 1950-х годах. За обновление и благоустройство сквера выступили 50 тысяч жителей Челябинской области (не только Магнитогорска). Финансирование на работы будет выделено уже в 2023 году.

Активность россиян отметил не только Марат Хуснуллин, но и его непосредственный руководитель, глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Всероссийское голосование позволяет выявить приоритеты жителей регионов, понять, строительство каких объектов нужно финансировать в первую очередь, поэтому важно развивать этот инструмент дальше, расширять охват и количество участников», — заявил премьер-министр России.