В Копейске достроят проблемный дом на проспекте Славы

На ввод объекта в эксплуатацию направят почти 344 млн рублей

Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области объявил аукцион на завершение строительства второй очереди многоквартирного жилого дома в Копейске на проспекте Славы, 14. Речь идет о долгострое фирмы «Регионпроект», входящей в группу компаний «Серебряный ключ».

Согласно документации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 343,9 млн рублей. Заявки от строительных компаний принимают до 24 февраля. Торги назначены на 4 марта. Завершить строительно-монтажные работы подрядчику нужно будет к 31 мая 2023 года.

Двухподъездный дом высотой 17 этажей имеет 170 квартир. Из них 68 — однокомнатные (по 24 кв. м), еще 102 — двухкомнатные (от 40 до 57 кв. м). Жилье ждут 150 дольщиков.

Дом на проспекте Славы, 14 начали строить в 2015 году. В 2017-м, когда дольщикам должны были передать квартиры, начались переносы сроков сдачи высотки. После этого строительство остановилось. Компанию «Регионпроект» признали банкротом в октябре 2019 года. Федеральный фонд защиты дольщиков принял решение о достройке дома в ноябре 2020-го. Права застройщика региональному фонду через Арбитражный суд передали в январе 2021 года.

Ранее региональный фонд защиты дольщиков выбрал подрядчика для достройки дома по улице Фонвизина, 7 в Копейске. Его возводила другая организация из ГК «Серебряный ключ» — «Инман». Жилье получит 70 дольщиков.

Все организации, входящие в группу компаний «Серебряный ключ», признаны банкротами. Владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

