На улучшение экологии в Карабаше направят 2 млрд рублей

В городе реализуют четыре крупных проекта

Русская медная компания (АО «РМК») начала реализацию масштабного проекта по ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше. На мероприятия в рамках четырех программ направят в сумме почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

Уже началась рекультивация хвостохранилища №3, которое появилось в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Проект получил одобрение государственной экологической экспертизы и населения города. Как сообщает пресс-служба РМК, объект представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище много лет загрязняет воздух, почву и водоемы.

«Рекультивация хвостохранилища № 3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше — огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Рекультивация будет проводиться в течение пяти лет. На биологическом, заключительном, этапе покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Параллельно с этим РМК готовит к запуску еще три проекта. Общественные обсуждения идут по концепции «Северный участок», куда входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы. Кроме того, началось благоустройство этой территории. Проект рекультивации «Южного участка» находится в разработке, также идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль улицы Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах создадут гидроботанические сооружения — биоплато. Рекультивацию этих участков планируется завершить до конца 2022 года. Четвертый проект — это реабилитация Карабашского пруда. Концепция восстановления искусственного водоема, находящегося рядом с заводом, проходит общественные обсуждения. Работы планируется завершить через 5—7 лет.

«В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004 года, когда завод „Карабашмедь“ вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных майскими указами президента РФ и национальными проектами», — подчеркнул президент РМК Всеволод Левин.

Отметим, что в 2018 году РМК подписала соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по улучшению экологии и снижению выбросов. В соответствии с договором в 2019 году компания завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Теперь там газон.