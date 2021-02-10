В Челябинском УФАС России возбудили административное дело по жалобе местного жителя на федеральный банк.
Гражданин получил на телефон рекламное сообщение с предложением оформить кредит. Причем звучало оно довольно фривольно: «Хотела вам кредит наличными предложить до 300 тысяч рублей, только с одним документом паспорт и СНИЛС».
Мужчина сделал скриншот сообщения и пожаловался в УФАС. ПО словам нашего земляка, он не давал банку свое разрешение на рассылку рекламы.
«В банке „Русский Стандарт“ пояснили, что информировали клиентов о своих услугах. При этом работники набирали номера телефонов вручную. Один из них случайно перепутал цифру», — сообщает пресс-служба Челябинского Управления Антимонопольной службы России.
Так как распространение рекламы по телефону запрещено без согласия адресата, в отношении банка все-таки проведут административное разбирательство.
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